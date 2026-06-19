La Selección Argentina entrena pensando en Austria

El plantel de la Selección argentina llevará adelante hoy una nueva jornada de entrenamientos en la ciudad de Kansas City con la mira puesta en su próximo compromiso internacional.

La práctica contará con la participación activa de Lionel Messi, quien se sumó a los trabajos junto al resto de sus compañeros luego de que su entorno familiar emitiera un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi.

Práctica clave en Estados Unidos

Bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, el conjunto albiceleste busca ajustar los detalles tácticos para el segundo encuentro del Grupo J de la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico enfoca sus esfuerzos en consolidar el funcionamiento colectivo en una instancia del certamen que resulta fundamental para asegurar el pase a los 16avos de final.

El cronograma del Grupo J

El equipo nacional llegará al próximo compromiso con el envión anímico que significó la victoria por 3 a 0 frente a Argelia en el Kansas City Stadium durante la jornada inaugural.

El calendario de la Selección argentina continuará de la siguiente manera: