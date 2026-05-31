Arranca el ex juicio contra el ex senador Edgardo Kueider

Este lunes comenzará el juicio contra el ex senador nacional Edgardo Kueider, acusado de contrabando en grado de tentativa en Paraguay por intentar ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar en diciembre de 2024.

El proceso empezará a las 8 y estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

También será juzgada Iara Guinsel, pareja y ex secretaria de Kueider, quien estaba junto al entonces senador por Entre Ríos cuando intentó cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. El hecho ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Qué pena podría recibir Kueider

Si es declarado culpable, Kueider podría enfrentar una pena de dos años y medio de prisión aunque para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria junto a Guinsel en Asunción.

El juicio iba a iniciarse el 24 de noviembre pasado pero se reprogramó para el 20 de abril de este año. Sin embargo, volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía debido a la extensión de otro proceso que se llevaba a cabo en paralelo.

Además del juicio en Paraguay, el ex senador nacional debe afrontar otras dos causas en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Una se tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y la restante en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

La titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de una de las causas, pidió la extradición de Kueider y en Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando.