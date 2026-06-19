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San Lorenzo también hace limpieza: con Vietto incluido, todos los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Gustavo Álvarez

De cara al segundo semestre, y al igual que Boca y River, Gustavo Álvarez le comunicó a la dirigencia de San Lorenzo qué jugadores no tendrá en cuenta.

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Más allá de que las luces del planeta están puestas en el Mundial 2026, el fútbol argentino sigue en el día a día y varios equipos ya tienen la mira puesta en el segundo semestre del año.

En ese marco, y tal como hicieron Boca y River en los primeros días de pretemporada, Gustavo Álvarez hizo su listado y le comunicó a la dirigencia de San Lorenzo cuáles serán los jugadores que no tendrá en cuenta.

Después de sus primeros meses de gestión, el entrenador de 53 años tomó la decisión de deshacerse de 12 futbolistas, entre los cuales se encuentra Luciano Vietto.

Entre otros nombres están los de Francisco Perruzzi, Diego Herazo, Facundo Altamirano, Gregorio Rodríguez y Matías Reali.

La nómina la completan Franco Lorenzón, Maximiliano Zelaya, Guzmán Corujo, Gonzalo Ábrego, Mauricio Cardillo y Gonzalo Alassia.

Además, a la espera de refuerzos, Álvarez decidió promover nueve juveniles para que entrenen con el plantel profesional.

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