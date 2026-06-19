Compromiso impostergable: pusieron una pantalla gigante en pleno casamiento para mirar a la selección en el Mundial 2026

Un grupo de ciudadanos en Uzbekistán causaron furor en las redes sociales luego de combinar dos momentos históricos que ocurrieron en pleno Mundial 2026: el debut de su selección y un casamiento.

Los encargados de organizar el evento tomaron la decisión de colocar dos pantallas gigantes en el establecimiento donde se estaba llevando a cabo la ceremonia matrimonial para que los invitados pudieran estar en ambos lugares al mismo tiempo.

Para que esto sea posible, las mesas fueron ubicadas en los extremos del lugar donde se dio esta celebración, y en el centro colocaron una extensa alfombra color verde en el que estaban marcadas las líneas que simulaban una cancha de fútbol.

El video circuló rápidamente en la red social X, donde obtuvo más de 44 mil visualizaciones, más de 1200 "Me Gusta" y decenas de comentarios sobre el sorpresivo accionar del flamante matrimonio.

Los "Lobos Blancos" cayeron 3-1 en su debut mundialista ante Colombia y enfrentarán en la segunda fecha del grupo K a Portugal el próximo martes a partir de las 14, mientras que cerrarán la fase de grupos ante República Democrática del Congo.



