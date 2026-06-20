Brasil publicó el parte médico de Raphinha: qué le pasó y qué decidió Carlo Ancelotti para la continuidad del Mundial 2026

Ayer por la noche, Brasil derrotó cómodamente a Haití y cosechó su primer triunfo en el Grupo C del Mundial 2026. No obstante, la alegría no fue total debido a la situación que se vivió con Raphinha.

Tras sentir una molestia, el delantero de Barcelona tuvo que pedir el cambio y salió de la cancha a los 40 minutos del primer tiempo.

PROBLEMAS PARA ANCELOTTI: RAPHINHA SALIÓ CON MOLESTIAS



El atacante de la Canarinha se retiró con cara de preocupación y fue sustituido al 40' por Rayan.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uIOOqOGc2M — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

A partir de ahí todo fue incertidumbre sobre su estado físico, pero este sábado se conoció el parte médico.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el atacante padece una lesión muscular en la región posterior de su muslo derecho y "seguirá un protocolo de tratamiento intensivo" para recuperarse lo más pronto posible.