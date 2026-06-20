Brasil publicó el parte médico de Raphinha: qué le pasó y qué decidió Carlo Ancelotti para la continuidad del Mundial 2026
Luego de la lesión que Raphinha sufrió en el duelo ante Haití, Brasil ya conoce cuál es su lesión y Carlo Ancelotti determinó qué hacer con el delantero.
Ayer por la noche, Brasil derrotó cómodamente a Haití y cosechó su primer triunfo en el Grupo C del Mundial 2026. No obstante, la alegría no fue total debido a la situación que se vivió con Raphinha.
Tras sentir una molestia, el delantero de Barcelona tuvo que pedir el cambio y salió de la cancha a los 40 minutos del primer tiempo.
A partir de ahí todo fue incertidumbre sobre su estado físico, pero este sábado se conoció el parte médico.
Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el atacante padece una lesión muscular en la región posterior de su muslo derecho y "seguirá un protocolo de tratamiento intensivo" para recuperarse lo más pronto posible.
Esto implica que Carlo Ancelotti no desafectará al futbolista, aunque tiene claro que no podrá contar con él para el duelo del próximo miércoles ante Escocia, en el que retornará Neymar, y hasta incluso en un eventual compromiso por los 16avos de final de la Copa del Mundo.