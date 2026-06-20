Inter Miami no descansa ni durante el Mundial 2026: Casemiro será compañero de Messi

Inter Miami parece no conformarse con nada y no quiere solamente ganar la Major League Soccer de los Estados Unidos, sino apuesta en grande para ir sobre la Concachampions League y el Mundial de Clubes.

Siguiendo con el sistema que le dio muchos resultados, la entidad manejada por Jorge Mas y David Beckham fue por otra estrella tras las llegadas de Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame y Rodrigo De Paul y ahora apuesta por Casemiro, quien se encuentra disputando con Brasil el Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, "el acuerdo verbal se selló con todas las partes involucradas y todos los pasos formales están resueltos, ahora solo resta firmar y anunciar al brasileño".

%uD83D%uDEA8 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 pic.twitter.com/gHty3SWAIM June 20, 2026

Lo que habría terminado de definir a Casemiro es la palabra de su familia, que considera que es más razonable vivir en Estados Unidos que en Arabia Saudita, en donde el ofrecimiento en lo deportivo iba a ser menor, pero su salario mucho mayor.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, graficados en el tremendo mural dedicado del Inter Miami.

Casemiro, que llega con el pase en su poder tras cuatro temporadas en el Manchester United, club en el que fue de menor a mayor. Su último partido con los Red Devils fue en el triunfo 3 a 2 ante Nottingham Forest, en la fecha 37 de la Premier League de Inglaterra.