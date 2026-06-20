Francisco Cerúndolo luchó contra su carácter, remontó el partido ante Brando Nakashima y es finalista del ATP 500 de Queen's

Francisco Cerúndolo luchó contra si mismo por sus vaivenes mentales y derrotó al estadounidense Brando Nakashima por 6-7, 6-3 y 6-4 y jugará la gran final del ATP 500 de Queen's.

La única vez que un argentino fue finalista sobre el césped londinense fue David Nalbandian, perdió por descalificación.

Francisco Cerúndolo, tómelo o déjelo. El argentino batalló contra sus vaivenes emocionales y salió airoso de un partido difícil y cambiante: venció por 6-7, 6-3 y 6-4 al estadounidense Brando Nakashima y jugará la final del ATP 500 de Queen's. La única vez que un argentino fue finalista sobre este césped londinense fue en 2012, cuando David Nalbandian perdió por descalificación.

Con el chileno Nicolás Massú, su nuevo entrenador, en la platea, Cerúndolo inició con un quiebre sobre su rival. Sin embargo, Nakashima se recuperó al toque y mantuvo su saque para equilibrar la situación.

Si bien en situaciones de presión, el temperamento le juega en contra y termina por desenfocarse, aunque es verdad que muchas veces encuentra la manera de volver y en esta ocasión lo hizo para llegar a la gran definición que disputará frente al ganador Ugo Humbert y Tommy Paul.

Cerúndolo llegó a su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y buscará su segundo título en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023.