Argelia denunció ante FIFA supuestas injusticias arbitrales en la derrota ante Argentina y estalló el escándalo en el Mundial 2026

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA por presuntas injusticias arbitrales ocurridas durante la derrota por 3 a 0 frente a la Selección Argentina en la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Según trascendió, el reclamo de la entidad africana apunta principalmente a una acción protagonizada por Lionel Messi sobre el defensor Aissa Mandi, además de un supuesto codazo de Alexis Mac Allister sobre el mediocampista Ibrahim Maza.

La presentación fue realizada dentro del plazo reglamentario establecido por la FIFA y tiene como objetivo dejar constancia de decisiones arbitrales que, según la FAF, perjudicaron al seleccionado argelino durante el encuentro dirigido por el árbitro polaco Szymon Marciniak.

El reclamo de Argelia por una acción de Messi

La principal protesta de la dirigencia argelina está relacionada con un pisotón de Messi sobre Mandi. Durante el partido, Marciniak sancionó la infracción, aunque consideró que se trató de una acción de juego sin intención de agredir, por lo que decidió no mostrar tarjeta al capitán argentino.

Desde la Federación Argelina sostienen que la jugada ameritaba una expulsión y calificaron la decisión arbitral como una "injusticia".

También cuestionan acciones de Mac Allister

Además del episodio protagonizado por Messi, la FAF expresó su descontento por dos presuntos codazos que habrían afectado a Ibrahim Maza y Anis Moussa durante el desarrollo del encuentro.

Según la entidad africana, estas acciones también podrían haber sido sancionadas con tarjeta roja.

Argelia no busca modificar el resultado

A pesar de la presentación formal, desde Argelia no esperan una modificación del resultado del partido. El objetivo del reclamo es que la FIFA evalúe los criterios arbitrales aplicados en el encuentro y los tenga en consideración para el resto de la Copa del Mundo.

Asimismo, una de las posibilidades es que el organismo analice el desempeño de Marciniak y determine si corresponde alguna medida disciplinaria o recomendación para futuros compromisos.