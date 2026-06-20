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MERCADO DE PASES

River llegó a un acuerdo con Fiorentina por Lucas Beltrán: falta el visto bueno del goleador

River Plate quiere darle un gran gusto a Eduardo Coudet y es por eso que ya llegó a un acuerdo con Fiorentina para incorporar a Lucas Beltrán. Ahora la pelota quedó del lado del futbolista.

Juan Riera
Juan Riera
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River Plate sigue gestionando futbolistas de jerarquía que le den un salto de calidad al plantel dirigido por Eduardo Coudet. Los primeros dos confirmados son Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, mientras la comisión directiva encabezada por Stefano Di Carlo negocia por Ángel Correa con Tigres, por Thiago Almada con Atlético de Madrid y por Giovanni Simeone con el Torino.

Pero eso no es es todo, ya que en las últimas horas el periodista Gianluca Di Marzo, aseguró que la institución de Núñez llegó a un acuerdo con Fiorentina por Lucas Beltrán. El acuerdo rondaría los 7,5 millones de dólares por el cincuenta por ciento del pase. 

Lo único que falta para que se concrete la operación es que el mismo Beltrán considere que es momento para su vuelta, ya que por ahora había mantenido la ilusión de seguir jugando en el fútbol europeo. 

Lucas Beltrán se pasó la última temporada a préstamo en Valencia, en donde acumuló 1604 minutos divididos en 30 partidos, en los que hizo tres goles y dio sos asistencias.

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