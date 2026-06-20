Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Países Bajos y Suecia juegan hoy sábado, desde las 14 en el Houston Stadium, por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 de la FIFA, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será el francés François Letexier, mientras que el VAR estará a cargo del árabe Mohammed Al-Abakry.

La Naranja Mecánica viene de empatar con Japón en un partido intenso en el que estuvieron dos veces por encima del marcador, por lo que el seleccionado dirigido por Ronald Koeman necesita una victoria para tener algo de tranquilidad.

La Blågult aprovechó el desconcierto en Túnez y demostró todo su poderío con Viktor Gyokeres y Alexander Isak, una delantera de lujo que promete dar que hablar en esta Copa del Mundo.

Probables formaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter

Cómo ver en vivo Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Suecia por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports, Paramount+ y DSports, mientras que también lo vas a poder disfrutar en vivon online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney + Premium, DGO y Telecentro Play.