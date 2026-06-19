Estados Unidos venció 2 a 0 a Australia y pasó de ronda en el Mundial 2026

Los anfitriónes siguen en racha. Estados Unidos se impuso por 2-0 sobre Australia en Seattle, por la segunda fecha del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino pasó a 16avos de final de la Copa del Mundo.

Los goles para el conjunto de América fueron convertidos por Cameron Burgess (en contra) y por Alex Freeman de cabeza, ambos en el primer tiempo.

LOS GOLES DE ESTADOS UNIDOS VS. AUSTRALIA