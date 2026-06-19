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Estados Unidos venció 2 a 0 a Australia y pasó de ronda en el Mundial 2026

Estados Unidos se impuso por 2-0 sobre Australia en Seattle, por la segunda fecha del Mundial 2026.

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Los anfitriónes siguen en racha. Estados Unidos se impuso por 2-0 sobre Australia en Seattle, por la segunda fecha del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026. 

Con esta victoria, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino pasó a 16avos de final de la Copa del Mundo.

Los goles para el conjunto de América fueron convertidos por Cameron Burgess (en contra) y por Alex Freeman de cabeza, ambos en el primer tiempo.

LOS GOLES DE ESTADOS UNIDOS VS. AUSTRALIA

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