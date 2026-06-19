Meloni estalló contra Trump tras una burla por una foto: "Italia y yo nunca imploramos"

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pareció quebrarse definitivamente este viernes, después de que el mandatario norteamericano se burlara de la líder europea en una entrevista lo que derivó en una furiosa respuesta por redes sociales.

La crisis diplomática se inició tras una breve entrevista telefónica que Trump le concedió al corresponsal del canal televisivo La7 en Washington. Al ser consultado sobre cómo había sido su encuentro con Meloni en la última cumbre del G7 donde se sacaron una foto durante un receso, el mandatario republicano expresó: "Probablemente está contenta de que le haya hablado, yo no estaba obligado a hablarle".

Y luego disparó la frase que desató el escándalo: "Ella me imploró que me sacara una foto con ella, me dio pena".

Estos dichos provocaron una reacción inmediata de Meloni, que subió a sus redes un video en el que aseveró que las declaraciones de Trump son "totalmente inventadas". "Francamente estoy anonadada, no sé por qué el presidente de los Estados Unidos se porta así con sus aliados. No es la primera vez que sucede", criticó.

"Sólo puedo decir que lamento que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente y con líderes con los cuales se muestra mucho más condescendiente", cuestionó y cerró con duro mensaje a Trump: "Hay algo que se tiene que acordar: yo e Italia, nunca imploramos".

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente por la afinidad ideológica entre ambos. No obstante, en los últimos meses comenzarse a observarse diferencias. En abril, Trump había criticado a la líder italiana por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán.

Pese a la afinidad ideológica, la relación entre Trump y Meloni quedó al borde de la ruptura.

Viaje cancelado

En medio de la polémica, el ministro italiano de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció que canceló su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio, tras las "graves y ofensivas declaraciones" de Donald Trump contra Giorgia Meloni.