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Fernando Gago fue operado de urgencia por problemas cardiovasculares

Fernando Gago fue trasladado a un centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente luego de la victoria de la U de Chile por 2 a 0 frente a O'Higgins.

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 Fernando Gago fue operado de urgencia luego de atravesar problemas cardiovasculares. El DT de la Universidad de Chile "se encuentra en buenas condiciones", informó el club mediante un comunicado oficial.

"El técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud", detalló ESPN. 

Por su parte, el medio ADN aseguró que la internación se dio alrededor de las 3 de la mañana.

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", escribió la U en su cuenta de X.

El entrenador se perderá los próximos compromisos del equipo chileno. Su lugar será ocupado temporalmente por Fabricio Coloccini, su ayudante de campo.

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