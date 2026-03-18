Fernando Gago será el nuevo DT de Universidad de Chile tras su salida de Boca

Fernando Gago está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile, a casi un año de su salida de Boca Juniors.

Si bien todavía no hubo confirmación oficial por parte del club chileno, el acuerdo está cerrado y "Pintita" asumirá en uno de los equipos más importantes del país trasandino.

La carrera de Gago como entrenador

Será la sexta experiencia de Gago como director técnico. Su recorrido comenzó en 2021 con Aldosivi, donde tuvo un saldo negativo.

Luego dirigió a Racing Club, etapa en la que consiguió dos títulos: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023. Sin embargo, su ciclo terminó de manera abrupta tras perder el clásico de Avellaneda ante Independiente.

Más tarde tuvo un breve paso por Chivas de Guadalajara antes de cumplir su objetivo de dirigir a Boca. En el Xeneize, los resultados no fueron los esperados y dejó el cargo tras caer 2-1 ante River Plate en el Superclásico.

Su última experiencia fue en Necaxa, donde dirigió 20 partidos, con un balance de cinco triunfos, seis empates y nueve derrotas.

El presente de Universidad de Chile

Por su parte, Universidad de Chile atraviesa un momento complicado. Actualmente se ubica en la octava posición del torneo local, con apenas 10 puntos en la misma cantidad de partidos disputados.

Además, el equipo quedó eliminado en la fase clasificatoria de la Copa Sudamericana, lo que aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador.