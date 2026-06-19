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MERCADO DE PASES

River acelera por Nelson Deossa: la oferta al Betis

River Plate envió una oferta formal al Betis para hacerse con el 80% del pase de Nelson Deossa.

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El mercado de pases recién comienza para River. Y en ese rumbo aparece una nueva oferta a Betis: alrededor de siete millones por el 80% del pase de Nelson Deossa.

La dirigencia millonaria había hecho un primer sondeo para intentar comprar el 50% de la ficha del colombiano, pero la primera respuesta había sido terminante: solo lo dejarán salir si pagan 10 millones de euros por el 100% del jugador. 

Sin embargo, con la decisión tomada de dejarlo ir y ante la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, el equipo español se mostró más flexible y está dispuesto a negociar.

Esta nueva oferta se acerca a las pretensiones de Betis, que podría dejarlo ir si los números se estirasen hasta los ocho millones. Desde River no descartan llegar a esa cifra, pero a priori la idea es tratar de bajar el precio lo máximo posible.

El mediocampista jugó un total 33 partidos en toda la temporada, solo 16 de ellos como titular.

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