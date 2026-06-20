Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

PALABRA AUTORIZADA

Luis De La Fuente se mete en el futuro de Julián Álvarez: "Lo ficharía para España"

Luis de la Fuente, entrenador de España, llenó de elogios a Julián Álvarez en la previa del duelo ante Arabia Saudita por el Mundial 2026. También se refirió al interés de Barcelona y Real Madrid por el delantero argentino y eligió a Pedri como posible revelación del Mundial.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Mientras la Selección de España se prepara para enfrentar a Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, Luis de la Fuente sorprendió al referirse a Julián Álvarez, una de las principales figuras de la Selección Argentina.

Durante una entrevista con El Partidazo de la COPE, el entrenador del conjunto español fue consultado sobre qué futbolista le gustaría incorporar a su equipo y no dudó en elegir al delantero argentino.

"En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante", afirmó De la Fuente sobre Julián Álvarez. Luego reforzó su postura con otra definición contundente: "Me parece fantástico".

Julián Álvarez sigue despertando interés en Europa

Las declaraciones del técnico español llegan en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del atacante argentino, quien continúa siendo uno de los jugadores más codiciados del mercado europeo.

Barcelona intentó ficharlo con una oferta cercana a los 100 millones de euros, aunque la propuesta fue rechazada rápidamente. Por su parte, Real Madrid también mostró interés y habría puesto sobre la mesa una oferta de 150 millones de euros.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron debido a las elevadas pretensiones del Atlético de Madrid, que se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.

Dani Olmo también se rindió ante el delantero argentino

Las palabras de Luis de la Fuente se suman a los elogios que recibió Julián Álvarez por parte de Dani Olmo, compañero de selección y jugador del Barcelona.

"Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona", destacó el atacante español.

Álvarez viene de sumar minutos en la goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia, un resultado que dejó al seleccionado albiceleste bien posicionado en la competencia.

Pedri, el candidato de De la Fuente para ser la revelación del Mundial 2026

Además de hablar sobre Julián Álvarez, Luis de la Fuente fue consultado acerca de quién podría convertirse en la gran revelación del Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador español eligió a Pedri, mediocampista de 23 años que es una de las máximas promesas del fútbol europeo.

"Podría ser Pedri", respondió el DT de la Roja.

España integra el Grupo H y ocupa actualmente la tercera posición, en una zona extremadamente pareja donde todos los equipos suman un punto. Tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, el seleccionado español necesita una victoria ante Arabia Saudita para llegar con mayor tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

3
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

4
Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI
Noticias

Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Luis De la Fuente