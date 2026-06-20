Luis De La Fuente se mete en el futuro de Julián Álvarez: "Lo ficharía para España"

Mientras la Selección de España se prepara para enfrentar a Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, Luis de la Fuente sorprendió al referirse a Julián Álvarez, una de las principales figuras de la Selección Argentina.

Durante una entrevista con El Partidazo de la COPE, el entrenador del conjunto español fue consultado sobre qué futbolista le gustaría incorporar a su equipo y no dudó en elegir al delantero argentino.

"En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante", afirmó De la Fuente sobre Julián Álvarez. Luego reforzó su postura con otra definición contundente: "Me parece fantástico".

Julián Álvarez sigue despertando interés en Europa

Las declaraciones del técnico español llegan en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del atacante argentino, quien continúa siendo uno de los jugadores más codiciados del mercado europeo.

Barcelona intentó ficharlo con una oferta cercana a los 100 millones de euros, aunque la propuesta fue rechazada rápidamente. Por su parte, Real Madrid también mostró interés y habría puesto sobre la mesa una oferta de 150 millones de euros.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron debido a las elevadas pretensiones del Atlético de Madrid, que se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.

Dani Olmo también se rindió ante el delantero argentino

Las palabras de Luis de la Fuente se suman a los elogios que recibió Julián Álvarez por parte de Dani Olmo, compañero de selección y jugador del Barcelona.

"Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona", destacó el atacante español.

Álvarez viene de sumar minutos en la goleada de Argentina por 3-0 sobre Argelia, un resultado que dejó al seleccionado albiceleste bien posicionado en la competencia.

Pedri, el candidato de De la Fuente para ser la revelación del Mundial 2026

Además de hablar sobre Julián Álvarez, Luis de la Fuente fue consultado acerca de quién podría convertirse en la gran revelación del Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador español eligió a Pedri, mediocampista de 23 años que es una de las máximas promesas del fútbol europeo.

"Podría ser Pedri", respondió el DT de la Roja.

España integra el Grupo H y ocupa actualmente la tercera posición, en una zona extremadamente pareja donde todos los equipos suman un punto. Tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, el seleccionado español necesita una victoria ante Arabia Saudita para llegar con mayor tranquilidad a la última jornada de la fase de grupos.