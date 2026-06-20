La posible formación de la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026

Lionel Scaloni comienza a terminar de definir los once de la Selección Argentina que enfrentarán a Austria, el lunes de las 14, por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El último campeón del mundo viene de golear a Argelia por 3 a 0 con tres tantos de Lionel Messi.

En referencia a los titulares que saldrán a buscar otro triunfo en el Dallas Stadium, el DT ya sabe que no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien sufrió un problema muscular y está descartado. Resulta casi obvio afirmar que Nahuel Molina Lucero será su reemplazante.

Además evalúa el ingreso de Nicolás Tagliafico, quien ya está recuperado de sus problemas físicos y podría ingresar por Facundo Medina, aunque esta decisión la tomará sobre la hora.

Otro que está más que en duda es Thiago Almada, quien teniendo en cuenta las características del rival, podría perder su lugar con el ingreso de Nicolás González.

Y arriba, Lautaro Martínez no estuvo en buen nivel en el primer cotejo por lo que Julián Álvarez puede a llegar a tener su chance desde el inicio.

La probable formación de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.