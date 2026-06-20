El Dibu Martínez abrió las puertas de la Selección y mostró cómo se prepara el asado para la delegación

Tras la victoria de Argentina ante Argelia por 3 a 0, en la concentración se vive un clima de distensión, y antes de su segundo compromiso ante Austria, el arquero de la "albiceleste" Emiliano "Dibu" Martínez mostró cómo se vive adentro de la "cocina" del equipo y cómo se prepara el asado que todos degustan.

Es que uno de los puntos más importantes para alcanzar un objetivo, como es el de conquistar este Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, es transitar momentos de relajación y unión a nivel grupal, como el que se vivió en la cena del viernes con Lionel Scaloni y sus dirigidos, quienes comieron un asado con todos los lujos.

Y quien dejó espiar la intimidad argentina en el hotel Origin de Kansas City fue Emiliano Martínez, quién subió a sus redes sociales un video en el que se ven varias parrillas que muestran achuras, provoleta y la carne.

Además, entre el fuego, el humo y el chirrido de los chorizos, también se observa de fondo al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, con su celular y relajado con la camiseta de entrenamiento de la Selección y un jean celeste.

Una sana costumbre

Siguiendo con el asado, segundo de la delegación en suelo estadounidense, se hizo en un hall interno del hotel al aire libre y en unas parrillas especiales que el equipo trajo especialmente para poder cumplir con las costumbres.

La primera vez que Argentina comió asado en Kansas fue tres noches antes del debut ante Argelia. Y ahora pasó lo mismo de cara al partido con Austria, aunque en esta ocasión, el clima hizo un guiño ya que aquella vez hubo alerta de tornado.

La delegación argentina vivió un momento de distención con el asado (X).

"Qué tenemos acá Dieguito", le pregunta el Dibu a Diego Iacovone, el cocinero de la Selección que se encarga también de los fuegos. "Hoy tenemos provo, tenemos chori, tenemos molleja", empieza a enumerar el hombre cumple años el 24 de junio, como Lionel Messi. "¿Dónde está el nutri, Dieguito?", bromeó el Dibu. "Lo llamé y no me atendió", le respondió el parrillero oficial de la Selección Argentina.

Después, el plano se amplía y se puede ver a la cocinera Antonia Farías, que estaba asistiendo en la preparación de las ensaladas y las carnes y a otros miembros de la delegación esperando por la comida. También a "el Torito", como presentó el Dibu a Lautaro Martínez, que levantó su pulgar. Y a "el vegano", en referencia a Giuliano Simeone, que levantó la mirada de su celular.

Entrenamiento de la selección

Finalmente, la Selección hizo de Kansas su casa y repite las "costumbres". Este sábado el equipo se volverá a entrenar a las 11 (13 de Argentina) a puertas cerradas, y el domingo después del mediodía, partirán para Dallas donde chocarán con Austria.