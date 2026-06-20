Alemania no jugó bien, pero le ganó a Costa de Marfil de manera agónica y se metió en los 16avos de final del Mundial 2026

Lejos de mostrar un gran nivel, Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil sobre la hora, quedó como el único líder del Grupo E y consiguió el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.

Die Mannschaft arrancó mejor el encuentro en Toronto y rápidamente tuvo una chance clara con un cabezazo de Kai Havertz que Yahia Fofana despejó de buena manera.

¡ALEMANIA TUVO LA PRIMERA CHANCE CONTRA COSTA DE MARFIL!



Cabezazo de Havertz que terminó atajando Fofana.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xz7E31N7Lx — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Sin embargo, más allá de que dominó la posesión durante un buen rato, el elenco germano de repente quedó en desventaja a los 29', cuando Franck Kessié capitalizó un rebote y configuró el 1-0.

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!



Kessié marcó el 1-0 ante Alemania y complica el Grupo E. pic.twitter.com/zNGw8xzHxo — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

En la segunda parte, el elenco africano tomó la manija del partido, puso en serios aprietos a su rival y hasta mereció extender la diferencia en el marcador.

Ante la falta de respuestas, Julian Nagelsmann buscó en el banco de suplentes a un salvador y encontró a Deniz Undav. De hecho, el atacante de 29 años, que había cerrado la goleada frente a Curazao, ingresó a los 15' y, siete minutos más tarde, estampó el 1-1.

¡GOL DE ALEMANIA!



Deniz Undav anotó el 1-1 ante Costa de Marfil e ilusiona a los hinchas alemanes. pic.twitter.com/3ihu2oGY8z — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

En el último tramo el manejo fue repartido y ambos tuvieron situaciones, pero finalmente, cuando faltaban un par de minutos para bajar el telón, el atacante de Stuttgart recibió dentro del área, dio media vuelta y remató para desatar el delirio de los europeos.

¡COSTA DE MARFIL DESPERDICIÓ UNA CHANCE DE ORO!



La selección africana armó la contra, pero terminó en un mal control de Adingra.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y2aS97T0yX — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

¡FOFANA SALVÓ A COSTA DE MARFIL!



El arquero tapó el remate cruzado de Nathaniel Brown.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FngR5xQyth — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

GOOOOOOL DE ALEMANIA!



Deniz Undav anotó el 2-0 ante Costa de Marfil y sumó el segundo en su cuenta personal. pic.twitter.com/XSEiZhu4Rf — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Gracias al triunfo, Alemania llegó a seis puntos y aseguró su pasaje hacia la próxima instancia de la Copa del Mundo. Por su parte, Costa de Marfil quedó con tres y deberá derrotar a Curazao en la última jornada para acompañar a los teutones, aunque también pondrá un ojo en el duelo entre Ecuador y los caribeños.