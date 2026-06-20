Países Bajos fue mucho para Suecia y puso un pie en los 16avos de final del Mundial 2026

Para darle comienzo a la jornada de sábado, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia por el Grupo F y quedó a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un inicio de partido inmejorable, el equipo neerlandés pegó primero y se puso en ventaja apenas a los cinco minutos gracias al gol de Brian Brobbey.

%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF1 BROBBEY LA MANDÓ A GUARDAR



A los cinco minutos del primer tiempo, Brian Brobbey puso el 1 a 0 para Países Bajos ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026%u2122 %uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/ecWGq9kSjT — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Sin bajar el ritmo, el conjunto naranja impuso las condiciones y, con mucha posesión y juego por los costados, encontró otro tanto del delantero de Sunderland a los 17'.

%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF1 DOBLETE PARA BROBBEY



En tan solo quince minutos, Brian Brobbey y su doblete para poner el 2 a 0 de Países Bajos ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026%u2122 %uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/EpR4ro1RFI — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Recién en el último tramo de la parte inicial los escandinavos mostraron señales de vida y enviaron un llamado de atención primero con un remate de Viktor Gyökeres, en el que el arquero Bart Verbruggen respondió bien, y después con un gol anulado por offside.

CERCA DEL DESCUENTO SUECIA



Gyökeres probó de derecha pero se encontró con una buena tajada de Verbruggen. Países Bajos sigue ganando 2-0 en Houston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VBVHhluiIL — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Pero a los dirigidos por Graham Potter se les hizo todo más cuesta arriba en el primer tramo del complemento, cuando Cody Gakpo anotó a los dos minutos y, nuevamente, a los 9'.

YA ES GOLEADA NEERLANDESA



Cody Gapko empujó la pelota y puso el 3-0 de Países Bajos sobre Suecia en Huston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9t1d8o1K8c — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

LLEGÓ EL CUARTO DE PAÍSES BAJOS



Segundo gol del partido para Cody Gapko y el 4-0 para su equipo ante Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vkFKma36Fi — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Para maquillar el resultado, Anthony Elanga metió una gran corrida, se les escapó a tres defensores y definió para sellar el descuento a los 13 minutos.

GOLAZO PARA DESCONTAR



Apareció la velocidad Elanga para recortar la distancia. Países Bajos gana, pero ahora por 4-1 en Houston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3MyQzHXIym — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Finalmente, la frutilla del postre llegó antes del cierre y la puso Crysencio Summerville luego de una asistencia de Memphis Depay.

MANITA DE PAÍSES BAJOS



Summerville y un gran remate de derecha para poner el 5-1 de su equipo contra Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Nb83UCyDk9 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Gracias a la victoria, Países Bajos alcanzó los cuatro puntos en la zona y, si bien Japón podría alcanzarlo esta noche, tiene casi asegurada la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Suecia, por su parte, se mantiene con tres unidades y necesitará que Túnez le saque puntos a los nipones para seguir aspirando al segundo puesto.