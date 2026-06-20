Países Bajos fue mucho para Suecia y puso un pie en los 16avos de final del Mundial 2026
En el primer turno del sábado, por el Grupo F, Países Bajos derrotó a Suecia de manera contundente y quedó a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026.
Para darle comienzo a la jornada de sábado, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia por el Grupo F y quedó a un paso de los 16avos de final del Mundial 2026.
Con un inicio de partido inmejorable, el equipo neerlandés pegó primero y se puso en ventaja apenas a los cinco minutos gracias al gol de Brian Brobbey.
Sin bajar el ritmo, el conjunto naranja impuso las condiciones y, con mucha posesión y juego por los costados, encontró otro tanto del delantero de Sunderland a los 17'.
Recién en el último tramo de la parte inicial los escandinavos mostraron señales de vida y enviaron un llamado de atención primero con un remate de Viktor Gyökeres, en el que el arquero Bart Verbruggen respondió bien, y después con un gol anulado por offside.
Pero a los dirigidos por Graham Potter se les hizo todo más cuesta arriba en el primer tramo del complemento, cuando Cody Gakpo anotó a los dos minutos y, nuevamente, a los 9'.
Para maquillar el resultado, Anthony Elanga metió una gran corrida, se les escapó a tres defensores y definió para sellar el descuento a los 13 minutos.
Finalmente, la frutilla del postre llegó antes del cierre y la puso Crysencio Summerville luego de una asistencia de Memphis Depay.
Gracias a la victoria, Países Bajos alcanzó los cuatro puntos en la zona y, si bien Japón podría alcanzarlo esta noche, tiene casi asegurada la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
Suecia, por su parte, se mantiene con tres unidades y necesitará que Túnez le saque puntos a los nipones para seguir aspirando al segundo puesto.