Barcelona goleó a Sevilla y es más puntero que nunca de LaLiga de España

Barcelona goleó 5 a 2 a Sevilla FC como local en la fecha 28 de LaLiga de España y se afirmó en lo más alto de la tabla.

El brasileño Raphinha fue la gran figura de la noche con tres goles, mientras que los otros tantos del conjunto blaugrana fueron convertidos por Dani Olmo y João Cancelo. Para el equipo andaluz marcaron Joaquín Martínez Gauna, conocido como "Oso", y Djibril Sow.

Raphinha abrió el camino con un doblete

El partido comenzó de la mejor manera para el Barcelona. A los 21 minutos, el equipo ya ganaba 2-0 gracias a dos goles de penal de Raphinha, que mostró gran precisión desde los doce pasos.

El dominio del conjunto catalán continuó y a los 38 minutos llegó el tercer gol: Olmo apareció libre en el área y definió con calidad desde el punto del penal tras una gran jugada colectiva.

Sevilla descontó antes del descanso

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Sevilla logró descontar. "Oso" Martínez Gauna definió con precisión dentro del área luego de un centro del lateral Juanlu Sánchez.

Barcelona liquidó el partido en el segundo tiempo

El equipo catalán sentenció el encuentro en el inicio del complemento. Raphinha volvió a aparecer para marcar el 4-1, en una jugada con algo de fortuna.

Minutos después, Cancelo amplió aún más la diferencia y estableció el 5-1, prácticamente definiendo el partido cuando apenas se cumplía una hora de juego.

En el tiempo de descuento, Sow marcó de cabeza tras un centro de "Oso" y puso el 5-2 definitivo.

Barcelona se afianza en la cima

Con esta victoria, Barcelona alcanzó los 70 puntos y se mantiene como líder de LaLiga, con cuatro unidades de ventaja sobre Real Madrid.

Por su parte, Sevilla terminará la fecha en el puesto 14 y deberá mantenerse alerta, ya que se encuentra a solo cinco puntos de la zona de descenso.