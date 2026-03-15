River usará números inclusivos en su camiseta por el Día Mundial del Síndrome de Down

River Plate utilizará números especiales en su camiseta en el partido frente a Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.

Los dorsales fueron diseñados por la artista catalana Anna Vives, reconocida internacionalmente por crear una tipografía inclusiva que promueve la visibilidad y la integración de las personas con discapacidad.

Una campaña global por la inclusión

La iniciativa forma parte de la campaña Visible IN, impulsada por la Fundación Itinerarium de España en conjunto con Fundación River Plate.

El objetivo del proyecto es promover la igualdad social y la inclusión a través del deporte y distintas acciones culturales que ayuden a visibilizar a las personas con discapacidad.

La visita de Anna Vives al Monumental

En los días previos al encuentro, Vives visitó el Estadio Monumental, donde fue recibida por el presidente del club, Stefano Di Carlo.

Durante la recorrida, la artista vivió un momento especial al posar con el dorsal que utilizarán los futbolistas de River en el partido ante el equipo de Junín.

River vuelve a sumarse a la iniciativa

No es la primera vez que el club de Núñez participa en esta acción. River ya había formado parte de la campaña en 2013 y en esta edición vuelve a sumarse, convirtiéndose nuevamente en el único club argentino que integra esta iniciativa internacional.

Además del conjunto millonario, otros equipos del mundo también utilizarán durante marzo los números diseñados por Vives en partidos oficiales:

FC Barcelona (España)

FC Porto (Portugal)

Universidad Católica (Chile)

Corinthians (Brasil)

Club América (México)

Dynamo Kyiv (Ucrania)

Kaizer Chiefs (Sudáfrica)

La tipografía inclusiva creada por Anna Vives

La tipografía fue creada por Anna Vives en 2012 y se convirtió en la primera fuente tipográfica de carácter social a nivel mundial.

El proyecto comenzó con el diseño manual de cada letra y luego fue digitalizado para poder utilizarse en computadoras y distintos soportes.

El objetivo de esta iniciativa es transmitir un mensaje claro: todas las personas tienen un lugar importante dentro de la sociedad.