River vs. Sarmiento de Junín, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibe hoy domingo a Sarmiento de Junín, a partir de las 19.45 en el estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Darío Herrera y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Millo comenzó la era de Eduardo Coudet con el pie derecho tras vencer 2 a 1 a Huracán en un partido cargado de polémicas. En comparación con los últimos encuentros del ciclo de Marcelo Gallardo, el equipo mostró mayor orden defensivo y pasajes de tenencia sostenida, aspectos que dejaron conforme al flamante entrenador.

De todos modos, el propio Coudet fue cauto en conferencia de prensa y remarcó que aún es pronto para sacar conclusiones sobre el funcionamiento del equipo.

El DT seguirá de cerca la evolución física de Sebastián Driussi hasta último momento. El delantero debió salir en el entretiempo ante el Globo por una sobrecarga en el pubis, en el marco de una pubalgia que arrastra desde hace varias semanas.

Otra incógnita está en la mediapunta. En el estadio Tomás Adolfo Ducó fue titular Kendry Páez, aunque no se descarta la presencia de Juan Fernando Quintero, quien ingresó para ejecutar el primer penal frente a Huracán, pero no logró convertir.

Sarmiento llega en levantada

Del otro lado estará Sarmiento de Junín, que llega con un pequeño envión anímico tras sumar cuatro de los últimos seis puntos.

El equipo dirigido por Facundo Sava venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y luego empató sin goles frente a Racing Club, ambos encuentros disputados en Junín.

Con 10 puntos, el Verde se ubica en el 12° puesto de la Zona B y un triunfo en el Monumental podría meterlo en zona de clasificación.

El recuerdo del último golpe de Sarmiento en el Monumental

El antecedente más cercano entre ambos en Núñez favorece al conjunto visitante. En octubre del año pasado, Sarmiento consiguió un triunfo histórico en el Monumental: fue 1-0 con gol de Iván Morales tras un error del arquero Franco Armani.

Este domingo, el equipo de Sava buscará repetir la hazaña y prolongar su racha positiva frente a River.

Probables formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava

Cómo ver en vivo River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre River Plate y Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado en vivo por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por Disney + Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.