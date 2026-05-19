Locura total: se agotó la preventa de entradas para la final entre River y Belgrano

La expectativa es enorme y los hechos ya lo empezaron demostrar con la preventa de entradas para la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará el próximo domingo, a las 15.30, en el estadio Mario Kempes.

En esta primera instancia, la venta fue exclusiva para clientes de Naranja X. Fueron apenas 4 mil tickets que se pusieron a disposición (2 mil por lado) y fueron adquiridos en apenas media hora en su totalidad a través del sitio Deportick.

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La venta de entradas para socios de River y Belgrano comenzará este miércoles desde las 14, también a través de Deportick. La organización informó que, en caso de existir un remanente de entradas, se informará oportunamente la venta a No Socios, que será el jueves a las 21.

Belgrano irá a la Popular Sur llamada Luis Fabián Artime y la Platea Gasparini, mientras que River tendrá la Popular Norte Willington y la Platea Ardiles.

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Tanto el Millonario como el Pirata tendrán entre 20 y 25 mil personas cada uno en las tribunas. La organización recordó que no se venderán entradas físicas y que el día del partido el acceso será con DNI. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.

El ganador de la final no solo conseguirá el título: también se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y jugará el Trofeo de Campeones ante el ganador del Clausura que se disputará en la segunda parte del año, después del Mundial.

Todos los precios

River

Popular Willington (socio) $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano