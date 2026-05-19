Escándalo en el fútbol inglés: expulsaron a Southampton y lo privaron de pelear por el ascenso a la Premier League por infringir el reglamento de manera severa

Southampton, equipo que milita en la segunda división de Inglaterra, fue descalificado este martes del playoff de la EFL Championship para luchar por el ascenso a la Premier League, tras el caso de espionaje que protagonizaron. Middlesbrough será quien ocupe ese lugar en la final y, de esta manera, enfrentará a Hull City el sábado en Wembley por un lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.

Según explicó la English Football League (EFL), "una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el Club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros Clubes".

"Además, el Club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27. El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar", agregó el comunicado de la organización.

Por su parte, el Boro emitió un comunicado en el que explica a sus aficionados la resolución del tribunal de disciplina: "Middlesbrough Football Club da la bienvenida al resultado de la audiencia de hoy de la Comisión Disciplinaria. Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta. Como club, ahora estamos enfocados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado".

Vale recordar que todo comenzó en la previa al partido de vuelta por la semifinales del playoff por el ascenso a la Premier League. Middlesbrough denunció que un analista de Southampton había grabado en secreto un entrenamiento, apenas dos días antes del encuentro. La acusación formal fue presentada ante la EFL, y derivó en una sanción que incluyó la expulsión del club del reducido.

La infracción se enmarca en la regla emanada tras el caso de espionaje protagonizado por Marcelo Bielsa en 2019, cuando se desempeñaba como entrenador de Leeds United. En aquella ocasión, el Loco admitió públicamente haber enviado un asistente a espiar una sesión del Derby County durante la semana previa a un partido clave.

El actual reglamento, modificado luego del antecedente mencionado, estipula que "ningún club podrá supervisar directa o indirectamente -ni intentar observar- el estadio de entrenamiento de otro club durante las 72 horas previas a cualquier partido programado entre ambos". El incidente que protagonizó Southampton se produjo exactamente dentro de ese período, lo que agravó la situación procesal del club y lo privó de la posibilidad de disputar el encuentro final en la búsqueda del salto a la Premier League.