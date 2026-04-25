Locura en la Quinta División de Inglaterra: final mano a mano, goles en el descuento, invasión y ascenso

Es de esas definiciones que, sin importar la categoría, se meten derecho en la historia grande del fútbol. En esta ocasión, fue por la definición por el ascenso en la Quinta División de Inglaterra, donde el escolta Rochdale recibió al líder York City, y no faltó nada de nada: goles en tiempo de descuento, invasión de hinchas por duplicado y un final épico.

La situación era clara: el local llegaba segundo con 105 puntos y el visitante lideraba con 107, por lo que a los dueños de casa solo les servía el triunfo para conseguir el ansiado objetivo, mientras que a su rival le alcanzaba con un empate.

Así las cosas, Rochdale no generó prácticamente nada a los largo de los 90 minutos: cero tiros al arco en todo el partido. Pero en el minuto 95, cuando el tiempo parecía haberse terminado, llegó el gol del local, que dio vuelta todo, ya que superaba a York City en la tabla y el ascenso estaba en sus manos.

Lógicamente, la euforia fue total y los hinchas locales invadieron el campo, convencidos de que la historia les pertenecía. El festejo parecía justificado: 108 puntos, líder momentáneo, y el ascenso a un minuto de consumarse. Pero había un capítulo más de esta historia.

Porque, en el minuto 103, York City encontró el 1-1 y ahora fueron los hinchas de los Minstermen quienes invadieron la cancha, esta vez para celebrar ellos. El visitante, con 108 puntos, volvió a la cima de la tabla y se llevó el ascenso a la English Football League Two, la cuarta división del fútbol inglés, de la manera más dramática posible.

La increíble definición por el ascenso entre Rochdale y York City:



