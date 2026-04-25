Barcelona le ganó con autoridad a Getafe y quedó a un paso del bicampeonato de LaLiga

Barcelona dio un paso más rumbo al bicampeonato de LaLiga de España, tras vencer 2 a 0 a Getafe y dejar a Real Madrid a una distancia de 11 unidades cuando quedan cinco jornadas y 15 puntos para terminar la temporada.

Los goles del culé los hicieron Fermín López tras asistencia de Pedri y el segundo llegó a través de Marcus Rashford, luego de un gran pase de Robert Lewandowski.

El conjunto dirigido por Hansi Flick no empezó el cotejo del todo bien, pero una vez que quebró la defensa de un aguerrido Getafe, que pegó muchas patadas, dominó como lo viene haciendo.

Estos tres puntos le permiten aumentar diferencias ante un Real Madrid, al que el Betis le empató en el minuto 94.







