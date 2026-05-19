Qué necesita River para clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana

River está a un paso de culminar de la mejor manera un semestre que había arrancado torcido y que, en el camino, se devoró nada menos que a Marcelo Gallardo. Si bien Chacho Coudet guarda sus mejores hombres para el cruce con Belgrano por el título del Apertura, la primera misión que tiene el Millonario es cerrar su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cuestión que se podría definir este miércoles, en el Monumental, cuando reciba a Bragantino de Brasil. En ese encuentro, la Banda tiene la chance de asegurarse el primer puesto en el Grupo H con una fecha de anticipación y cumplir uno de los primeros objetivos del semestre: pasar a la instancia superior dentro del certamen para evitar el cotejo con uno de los elencos que provenga de la Libertadores.

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River está en la cima de su zona con 10 unidades (+3), seguido por Carabobo (+1) y Bragantino (+5) con 6, mientras que Blooming se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con una sola unidad (-9).

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QUÉ RESULTADOS NECESITA RIVER PARA PASAR DE FASE EN LA SUDAMERICANA

Si River saca los seis puntos que hay en juego: se clasifica primero sin importar los otros resultados.

Si River saca cuatro puntos: se clasifica primero sin importar contra quién empata o gana de Bragantino y Blooming.



Si River saca tres puntos: sin importar si vence a Bragantino o Blooming, se clasifica como primero sin depender de los otros.

Si River empata los dos partidos: se clasifica como primero porque lo beneficiará el desempate olímpico si Carabobo ganara los dos encuentros y terminaran ambos con 12 puntos.

Si River saca un punto: será primero si empata con Bragantino y Carabobo no gana sus dos partidos. Además será primero si empata con Blooming y no ganan dos partidos Bragantino y Carabobo (juegan en la última fecha).

Si River pierde los dos partidos: será primero si Bragantino y Carabobo no ganan dos partidos (juegan el último entre ellos).