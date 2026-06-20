Japón y Túnez harán historia en el Mundial 2026: jugarán el partido 1000 de las copas del mundo
Por la segunda fecha del Grupo F, Japón y Túnez protagonizarán uno de los duelos más importantes del Mundial 2026: el partido 1000 en la historia de la Copa del Mundo.
Para cualquier futbolero, un duelo entre Japón y Túnez no parece, a priori, un plan de los más interesantes. Sin embargo, el partido que jugarán a la 1:00 de este domingo, por el Grupo F del Mundial 2026, será imperdible por un motivo muy particular.
Tanto es así que el elenco nipón y el combinado africano, no solo se enfrentarán en un choque clave para empezar a definir la zona, sino que protagonizarán el encuentro 1000 en la historia de la Copa del Mundo.
Consciente de la importancia, la FIFA dispuso que los árbitros y los futbolistas lleven un parche especial en sus camisetas.
El juez del encuentro será el rumano Istvan Kovacs, quien estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes. Además, el suizo Fedayi San se encargará del VAR.
En Monterrey, Japón buscará una victoria que lo deje con un pie en la próxima instancia del certamen, mientras que Túnez intentará reponerse de la durísima goleada que sufrió en el debut ante Suecia y dar un verdadero golpe.
Japón y Túnez jugarán el partido 1000 de los Mundiales: todos los duelos centenarios en la historia
- 100°: Austria 3-1 Uruguay - Mundial Suiza 1954 | tercer puesto
- 200°: Inglaterra 4-2 Alemania - Mundial Inglaterra 1966 | final
- 300°: Italia 1-0 Austria - Mundial Argentina 1978 | fase de grupos
- 400°: Argentina 1-0 Uruguay - Mundial México 1986 | octavos de final
- 500°: Argentina 0-2 Bulgaria - Mundial Estados Unidos 1994 | fase de grupos
- 600°: Francia 0-0 Uruguay - Mundial Corea-Japón 2002 | fase de grupos
- 700°: España 1-3 Francia - Mundial Alemania 2006 | octavos de final
- 800°: Alemania 2-2 Ghana - Mundial Brasil 2014 | fase de grupos
- 900°: Francia 4-2 Croacia - Mundial Rusia 2018 | final
- 1000°: Túnez vs. Japón - Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 | fase de grupos