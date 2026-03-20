Guerra en Medio Oriente: la incómoda referencia de Trump sobre Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un incómodo momento ante la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuando a, modo de chiste, mencionó el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial para justificar la decisión de no avisarle a sus aliados sobre el inicio de la ofensiva contra Irán.

"¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?", sostuvo Trump en una rueda de prensa que brindó junto a Takaichi, en el marco de la visita protocolar de la primera ministra del país asiático.

El video del insólito hecho se viralizó en redes sociales y se observa como Takaichi no se tomó como una simple broma el chiste de Trump sino que frunció los labios y dirigió miradas a sus asesores sentados a un lado en el Despacho Oval.

"¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?"

Las declaraciones de Trump se produjeron en respuesta a la pregunta de un periodista japonés sobre por qué Estados Unidos no alertó a aliados como Japón antes de los ataques contra Irán.

"Cuando entramos, entramos con mucha fuerza. Y no le dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿De acuerdo? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor? ¿De acuerdo?", respondió el mandatario estadounidense.

Y luego añadió: "Teníamos que sorprenderlos, y lo hicimos. Si voy y se lo cuento a todo el mundo, ya no habrá sorpresa".

Asimismo, Trump sostuvo que Japón "realmente está dando la talla", a diferencia de los aliados de la OTAN. "Hemos contado con un apoyo y una relación extraordinaria en todo", sentenció.