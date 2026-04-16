Un colectivo desbarrancó, cayó a un abismo y se prendió fuego: murieron 11 personas

Un brutal accidente generó gran conmoción en Ecuador. Un colectivo se desbarrancó, cayó a un precipicio y se incendió en la ciudad de Cuenca, dejando un saldo de 11 personas muertas y al menos 20 heridas.

El trágico siniestro ocurrió este miércoles en la ruta 315, en la zona de San Felipe de Molleturo, un tramo que es conocido principalmente por su complejidad geográfica.

Según indicaron las autoridades locales a partir de las primeras pericias en el lugar, el conductor habría perdido el control del vehículo mientras circulaba por una zona de curvas pronunciadas. Tras el despiste, el colectivo cayó por un abismo y, al impactar contra el suelo, se prendió fuego, quedando prácticamente destruido.

%u26A0%uFE0F #ATENCIÓN#BomberosCuenca recibió la alerta de un accidente de tránsito (pérdida de pista y volcamiento de un bus), en la vía Cuenca - Molleturo, km 57, sector puente El Chorro.



Al arribo de bomberos se liquidó el fuego del vehículo. De igual manera, se estableció un punto... pic.twitter.com/8Ch8mpLMCk April 15, 2026

En tanto, algunos testigos relataron que una espesa columna de humo negro se elevó sobre el área, contrastando con el paisaje verde característico de la región.

El jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras, confirmó que se desplegó un importante operativo con ambulancias, unidades de rescate y apoyo de particulares. Además, intervino personal del Ministerio de Salud de Ecuador. "Hay víctimas fatales que están fuera del vehículo y el autobús quedó prácticamente consumido", señaló Heras.

Por su parte, las tareas de rescate se extendieron durante varias horas, con asistencia a los heridos -muchos con traumatismos severos- y su posterior traslado a centros de salud cercanos.

La ruta donde se produjo el siniestro es conocida por sus condiciones adversas, con curvas cerradas y frecuentes cambios climáticos que afectan la visibilidad y el estado de la calzada.

Por último, una tragedia de similares características ocurrió a fines de 2025, cuando otro micro cayó a un abismo en la ruta entre Guaranda y Ambato. En ese caso, el accidente dejó un saldo de 22 muertos.