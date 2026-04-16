El Gobierno de Javier Milei designó a Esteban Mahiques como titular de asesores en el Ministerio de Justicia

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante el Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial. "Desígnase con carácter "ad honorem", a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques", destacó el artículo 1 de la disposición.

En el texto oficial, que lleva las firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hermano del flamante funcionario designado, se fijó esa fecha de inicio para regularizar la situación de hecho, ya que Mahiques habría asumido efectivamente sus tareas desde comienzos de marzo.

Asimismo, la normativa indica que el cargo será desempañado ad honorem, lo que implica que no percibirá remuneración por el desempeño de esa función.

Quién es Esteban Mahiques

En tanto, la designación también pone el foco en la red familiar de los Mahiques dentro del ámbito judicial y político. Esteban es hermano de Juan Bautista y de Ignacio Mahiques, juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires, e hijo de Carlos Mahiques, camarista de Casación.

Antes de su llegada al Ministerio de Justicia, Esteban Mahiques se desempeñaba en la Cancillería y también integró el Tribunal de Disciplina de la AFA. Su nombre cobró relevancia en medio de denuncias por presuntas irregularidades dentro del fútbol argentino, que involucran a dirigentes cercanos a la conducción de la entidad.

En ese contexto, el funcionario designado fue vinculado con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y con el presidente del organismo, Claudio Tapia, en el marco de investigaciones impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por su parte, el nombramiento también reavivó tensiones dentro del ámbito judicial. Uno de ellos fue el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, quien cuestionó la llegada de los Mahiques al Ministerio. Además, puso en duda el avance de las causas vinculadas a la AFA.

"Yo no tengo ninguna esperanza en que el ministro de Justicia tenga interés en avanzar con la AFA", sostuvo Vitolo en declaraciones radiales. Además, denunció que su desplazamiento habría sido solicitado por el propio ministro.

Con este nombramiento, el Gobierno refuerza su estructura en la cartera judicial, aunque en un contexto marcado por cuestionamientos y sospechas.