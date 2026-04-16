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Jueves, 16 de abril de 2026

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El Gobierno aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029

El Ejecutivo estableció una estrategia que permita anticiparse a los desastres y minimizar sus consecuencias. De este modo, se busca reforzar la capacidad de respuesta del Estado y promover una gestión más eficiente y coordinada en todo el país.

El Gobierno aprobó este jueves el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, una iniciativa clave que busca fortalecer la prevención, respuesta y recuperación frente a emergencias en todo el país. 

La medida fue oficializada mediante la Resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. "Apruébase el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de la República Argentina 2025-2029", indicó el artículo 1 de la normativa.

El nuevo programa se enmarca dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y tiene como objetivo principal mejorar la articulación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y actores de la sociedad civil.

La iniciativa apunta a consolidar políticas públicas que permitan reducir el impacto de desastres naturales o provocados por el hombre, mediante una planificación integral que abarca desde la prevención hasta la reconstrucción.

Qué establece el Plan Nacional 2025-2029

Entre los principales lineamientos, el plan propone:

  • Fortalecer los sistemas de alerta temprana en todo el territorio nacional.
  • Optimizar la coordinación interinstitucional ante situaciones de emergencia.
  • Promover la capacitación y concientización de la población.
  • Mejorar la infraestructura y recursos destinados a la gestión del riesgo.
  • Impulsar estrategias de recuperación sostenible tras eventos críticos.

Además, se busca incorporar criterios de resiliencia y adaptación al cambio climático, en línea con estándares internacionales.

El nuevo esquema reemplaza al plan vigente entre 2018 y 2023, actualizando sus objetivos y adaptándolos a los desafíos actuales. En ese sentido, indicaron que la elaboración estuvo a cargo de la Agencia Federal de Emergencias y contó con la aprobación del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo.

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