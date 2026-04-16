El Gobierno aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029

El Gobierno aprobó este jueves el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, una iniciativa clave que busca fortalecer la prevención, respuesta y recuperación frente a emergencias en todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. "Apruébase el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de la República Argentina 2025-2029", indicó el artículo 1 de la normativa.

El nuevo programa se enmarca dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y tiene como objetivo principal mejorar la articulación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y actores de la sociedad civil.

La iniciativa apunta a consolidar políticas públicas que permitan reducir el impacto de desastres naturales o provocados por el hombre, mediante una planificación integral que abarca desde la prevención hasta la reconstrucción.

Qué establece el Plan Nacional 2025-2029

Entre los principales lineamientos, el plan propone:

Fortalecer los sistemas de alerta temprana en todo el territorio nacional.

en todo el territorio nacional. Optimizar la coordinación interinstitucional ante situaciones de emergencia.

ante situaciones de emergencia. Promover la capacitación y concientización de la población.

de la población. Mejorar la infraestructura y recursos destinados a la gestión del riesgo.

destinados a la gestión del riesgo. Impulsar estrategias de recuperación sostenible tras eventos críticos.

Además, se busca incorporar criterios de resiliencia y adaptación al cambio climático, en línea con estándares internacionales.

El nuevo esquema reemplaza al plan vigente entre 2018 y 2023, actualizando sus objetivos y adaptándolos a los desafíos actuales. En ese sentido, indicaron que la elaboración estuvo a cargo de la Agencia Federal de Emergencias y contó con la aprobación del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo.