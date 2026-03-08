Video escalofriante. la brutal patada de un futbolista argentino que rompió en mil pedazos el pie de un delantero de Independiente del Valle

Una impactante jugada marcó el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en Ecuador y en ella estuvo involucrado el defensor argentino Brian Negro, quien fue expulsado tras una fuerte patada que lesionó al delantero Jean Arroyo Vernaza. Una acción brutal, temeraria e increíble que despertó una pelea entre jugadores.

La escena ocurrió cerca de la hora de juego, en medio de un ataque del conjunto local. Arroyo Vernaza corría con peligro hacia al arco y alcanzó a puntear la pelota antes de que el argentino se lanzará con todo a su cruce. En ese momento, Brian Negro lo interceptó con una dura patada que le valió la tarjeta roja.

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron la gravedad del impacto desde distintos ángulos y en una de las repeticiones se observó cómo la pierna izquierda del jugador de Independiente del Valle se desplazó: "Es rotura, qué terrible", se escuchó de parte de los comentaristas.

Tras la infracción, Vernaza quedó tendido en el campo con evidentes gestos y gritos de dolor mientras recibía atención médica. La situación generó la reacción inmediata de los futbolistas de Independiente del Valle y varios suplentes ingresaron al campo para increpar al defensor de Mushuc Runa, lo que derivó en empujones y discusiones entre todos los futbolistas de ambos equipos.

Las cámaras de la transmisión registraron a varios jugadores con gestos de preocupación e incluso llevándose las manos a la cabeza al observar el estado del delantero ecuatoriano.

Luego del partido, el defensor argentino Brian Negro expresó públicamente su angustia por lo ocurrido y le pidió disculpas al futbolista lesionado: "Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que como persona y futbolista, me siento muy mal", expresó.

El defensor también le envió un mensaje de apoyo al jugador ecuatoriano: "Le deseo una buena operación y una pronta recuperación". Además, aseguró que está a disposición de la familia del futbolista y que incluso evalúa visitarlo en el hospital para expresarle su apoyo personalmente.



