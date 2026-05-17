El impactante accidente de Alex Márquez en el Gran Premio de Cataluña de Moto GP: su preocupante estado de salud

El normal desarrollo del Gran Premio de Cataluña de Moto GP se vio paralizado y opacado en el duodécimo giro, cuando Álex Márquez protagonizó un tremendo accidente que generó preocupación entre los presentes.

El español intentó rebasar a su compatriota Pedro Acosta en la recta que precede a la curva 10 del circuito en Montmeló. Sin embargo, un roce en la parte trasera de la KTM del rival provocó la eyección de Márquez hacia el margen derecho de la pista y un posterior espectacular accidente con su moto.

Las miradas no sólo se quedaron en la destrucción de la Ducati conforme giraba en el aire (y que provocó la caída del italiano Fabio Di Giannantonio, ganador de la carrera al cabo de 24 vueltas), sino en un piloto que salió despedido y que impactó contra el muro. La incertidumbre se apoderó del trazado, y desde la dirección de carrera se ordenó la inmediata detención de la prueba

El español fue atendido por los médicos y, una vez estabilizado y siempre consciente, levantó su mano en una postal que las cámaras captaron para retransmitir tranquilidad tanto a los presentes en el circuito como a la audiencia.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. %uD83D%uDE30%u274C



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. %uD83D%uDE14



Álex está consciente. %uD83D%uDE4F



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La ambulancia tuvo que hacerse presente en la pista para retirar al bicampeón del mundo y proceder al traslado al centro médico más cercano en compañía de su madre Roser Alentá y de un mecánico del equipo Gresini Racing. Luego de los primeros chequeos allí fue derivado al Hospital General de Sant Cugat.

Atendido por el equipo médico y luego trasladado al hospital, Alex Márquez se sometió a varias pruebas que revelaron una fractura de la clavícula derecha, por la que será operado este mismo domingo. También se diagnosticó una "ligera fractura de la vértebra C7", que requerirá nuevos exámenes en los próximos días para determinar si es necesaria una intervención.

Antes de entrar en el quirófano este domingo, Alex Márquez publicó una foto en Instagram, en la que se le ve sonriendo.

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"¡Todo controlado!" escribió Márquez en el pie de foto. "Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo".

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Los restos de la moto de Márquez golpearon a varios pilotos, pero ninguno sufrió consecuencias serias. Johan Zarco por su parte sufrió una dura caída a su vez cuando se reanudó la carrera, y su pierna quedó atrapada por encima de la rueda trasera de la moto de Pecco Bagnaia.