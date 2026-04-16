Rescataron a una mujer que sufrió una caída mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín

Una mujer de 48 años fue rescatada luego de sufrir una caída mientras realizaba trekking en el Parque Nacional Lanín, en una zona cercana a San Martín de los Andes.

El hecho ocurrió en la senda del Lote 27, donde la mujer -residente de la localidad- perdió la estabilidad y cayó, sufriendo un traumatismo de cadera que le impidió continuar la caminata. La emergencia fue reportada a través de la radioestación del parque, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de rescate.

Según indicaron las autoridades, el operativo se desarrolló en un área de difícil acceso y requirió la intervención de brigadistas y personal del sistema de emergencias provincial.

Además, en el rescate participaron integrantes del área de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque, junto con personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

No obstante, señalaron que debido a las características del terreno cordillerano, los rescatistas debieron realizar maniobras específicas para tener acceso hasta la víctima.

En tanto, los equipos de rescate le brindaron atención médica inicial e inmovilizaron a la mujer. Posteriormente la trasladaron hacia un sector accesible. "La paciente fue estabilizada y posteriormente evacuada hasta un sector donde aguardaba una ambulancia del SIEN", comunicó la Intendencia del Parque Nacional Lanín.

La mujer fue derivada en ambulancia al Hospital Ramón Carrillo, donde recibió atención especializada. Según informaron desde la intendencia del parque, el procedimiento se completó de manera exitosa gracias al trabajo coordinado de los distintos organismos.

Por su parte, el incidente volvió a poner en foco los riesgos de las actividades al aire libre, incluso en senderos frecuentados. Ante esto, desde el Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de: