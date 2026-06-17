Capturan en Colombia al hermano del mayor narco de Ecuador

Las autoridades hicieron efectiva este martes en Colombia la captura de Javier Macías, conocido bajo el alias de 'Javi', quien es hermano del principal narcotraficante de Ecuador, según confirmó el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

El detenido, sobre quien pesaba una notificación roja de la Interpol, es requerido por la justicia de su país por los delitos de lavado de activos y delincuencia organizada. Al momento de su arresto, el sospechoso residía en territorio colombiano bajo una identidad falsa.

El historial de la organización

El hermano del capturado, Adolfo Macías, alias 'Fito', lideraba Los Choneros, señalada como una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más antiguas y poderosas en territorio ecuatoriano.

Tras haberse fugado de una prisión de máxima seguridad, fue recapturado y posteriormente entregado a la justicia de Estados Unidos en julio de 2025, transformándose en el primer ciudadano de esa nacionalidad en ser extraditado bajo el mecanismo legal impulsado por el mandatario Daniel Noboa.

Actualmente, el líder criminal afronta un juicio en una corte de Nueva York por siete cargos que abarcan tráfico de armas y narcotráfico, con penas que podrían significar la cadena perpetua.

Dicha agrupación posee nexos con el cartel mexicano de Sinaloa y es catalogada como terrorista por la administración estadounidense.

El escenario delictivo en la región

El territorio de Ecuador se consolidó como una zona estratégica de tránsito, debido a que por allí circula el 70% de la cocaína proveniente de Colombia y Perú, los mayores productores de esta sustancia a nivel global.

Esta condición geográfica desató disputas armadas entre distintas bandas criminales que buscan controlar las rutas de exportación.

El impacto de estas dinámicas posicionó a Ecuador como el país más violento de Latinoamérica en 2025, registrando un indicador de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las mediciones publicadas por el centro de análisis de seguridad Insight Crime.