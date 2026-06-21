La reina Máxima celebró con Curazao tras el histórico empate ante Ecuador en el Mundial 2026

La selección de Curazao vivió una jornada inolvidable tras igualar ante Ecuador en el Mundial 2026 del a FIFA. Después del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas, los jugadores y el cuerpo técnico recibieron una visita de lujo en el vestuario: el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima Zorreguieta.

Los monarcas de los Países Bajos asistieron al partido y, una vez finalizado, se acercaron a felicitar al plantel caribeño por el resultado que quedará marcado en la historia del fútbol de la isla.

Las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Máxima, nacida en Argentina, se mostró cercana a los futbolistas y hasta se animó a bailar durante los festejos, en medio de la euforia que se vivió en el vestuario.

Curazao es un país autónomo que forma parte del Reino de los Países Bajos. Esa relación también se refleja en su selección nacional, dirigida por el entrenador neerlandés Dick Advocaat y con una fuerte presencia de futbolistas nacidos en territorio neerlandés.

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro tuvieron además una jornada perfecta en el Mundial. Antes de acompañar a Curazao, también celebraron el triunfo de Países Bajos, que consiguió su primera victoria en el torneo al derrotar por 5-1 a Suecia.

Los goles del conjunto neerlandés fueron convertidos por Brian Brobbey, autor de un doblete, Cody Gakpo, que también marcó dos veces, y Crysencio Summerville.

Con una doble celebración futbolera, los reyes neerlandeses se transformaron en protagonistas de una de las imágenes más llamativas de la jornada mundialista.