La agenda de HOY domingo 21 de junio del Mundial 2026 en el Día del Padre

Un total de cinco encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA se disputan hoy domingo 21 de junio. Durante la madrugada, Japón le dio un baile a Túnez y dio un paso gigante para meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo.



El segundo partido de la jornada será España frente a Arabia Saudita por el Grupo H. El encuentro comenzará a las 13. de Argentina en Atlanta y podrá verse por DSports, DGO, Flow y Paramount+.

Más tarde será el turno de Bélgica contra Irán desde 16 de Argentina en Los Ángeles y también estará disponible por DSports, DGO, Flow y Paramount+.

Luego, continuará continuará con Uruguay frente a Cabo Verde desde las 19 de Argentina en Miami.DSports, DGO, Flow y Paramount+, y también entraa dentro de la programación destacada de Telefe o TyC Sports.

El cierre del día será Nueva Zelanda frente a Egipto desde las 22 de Argentina en Vancouver. El partido completará la segunda fecha del Grupo G y se transmitirá por DSports, DGO, Flow y Paramount.