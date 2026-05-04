Karina Milei encabeza una reunión clave con diputados de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra este lunes en la Cámara de Diputados manteniendo un encuentro de trabajo con los principales referentes legislativos del oficialismo.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, la funcionaria llegó al Congreso Nacional para delinear los próximos pasos de la fuerza liderada por el Ejecutivo en el ámbito legislativo.

Coordinación en el Congreso

De la reunión participan el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni.

El encuentro se desarrolla en un clima de hermetismo, aunque fuentes cercanas al bloque oficialista indicaron que el objetivo es analizar los temas prioritarios de la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional busca impulsar en las próximas semanas.

Agenda oficialista

Si bien no se brindaron detalles específicos sobre los proyectos en discusión, la presencia de la secretaria general en el despacho de Menem subraya la importancia que la Casa Rosada otorga a la cohesión del bloque en el actual escenario político.

La reunión ocurre en un contexto de negociaciones abiertas con otros sectores de la oposición dialoguista para garantizar el avance de las iniciativas del Poder Ejecutivo.