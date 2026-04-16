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Jueves, 16 de abril de 2026

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GESTO

Bajo la lupa judicial, Manuel Adorni muestra respaldo de Karina Milei en Vaca Muerta

La secretaria general de la Presidencia sostiene los esfuerzos para blindar al Jefe de Gabinete. Ambos lucieron el mameluco de YPF al recorrer la base operativa. Antes de viajar a Israel, habrá reunión de mesa política.

Florencia Golender

En medio de la presión judicial y tras la confirmación del viaje a Aruba, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, exhibió otro intento de blindaje político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Neuquén, durante una recorrida por la base operativa de YPF en Vaca Muerta

Antes de viajar a Israel con le presidente de la Nación, Javier Milei, la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, "El Jefe", fue recibida por el CEO de YPF, Horacio Marín

Desde Presidencia se informó que ambos "encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país. En ese marco YPF recibió el certificado de Marca País Argentina", detallaron.

Regresa a Buenos Aires esta tarde para encabezar este viernes en el despacho de Adorni otra reunión de mesa política.

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