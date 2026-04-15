Adorni más complicado: la Justicia confirmó que el viaje a Aruba con su familia lo pagó en efectivo

A pesar del pedido de "austeridad" que el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo a sus ministros tras la devaluación del 2023 y el ajuste fiscal en marcha, la Justicia constató que el por entonces vocero, actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se tomó vacaciones al Caribe con su familia y sospechosamente, abonó los pasajes en efectivo, uno sobre otro.

La Justicia investiga el patrimonio del funcionario respaldado por la cúpula libertaria y este miércoles el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó el viaje al exterior junto a su esposa y sus dos hijos para Año Nuevo de diciembre 2024.

La aerolínea consultada informó que los Adorni pagaron en efectivo 4 pasajes de 1450 dólares cada uno, un gasto aproximado de 5800 dólares en total para el traslado.

Javier Milei abraza a Manuel Adorni este lunes antes de su discurso en AmCham.

La salida desde el Aeropuerto de Ezeiza fue el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú y destino final Aruba, la isla paradisíaca rodeada de aguas transparentes y cálidas y ubicada frente a las costas de Venezuela. El regreso el 10 de enero de 2025. La escala obligada de regreso fue en Ecuador.

A la Justicia le falta corroborar dónde fue la estadía de 10 días de Adorni y su familia. El pedido de información sobre sus movimientos turísticos se debe a la intención de constatar si el nivel de ingresos del funcionario de La Libertad Avanza está en línea con los pagos realizados para ese viaje.

El fiscal tiene sospechas de que se hospedaron en un hotel de lujo, de 5 estrellas, y continúa con las averiguaciones sobre el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive que, según publicaciones online, ofrece reservas por 1.000 dólares la noche por persona.

Contradicción: Adorni dijo que no tomaba vacaciones hacía dos años

La novedad en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, impactó a la par de las declaraciones en los tribunales de Comodoro Py de las dos jubiladas que le vendieron y le financiaron el departamento de Caballito.

El manto de dudas sobre un supuesto viaje de los Adorni al Caribe había tomado particular relevancia en las últimas semanas por contradecir declaraciones del propio jefe de Gabinete, al asegurar que no se tomaba vacaciones hacía casi dos años.

Manuel Adorni; la Justicia confirmó su viaje a Aruba con su familia.

"No hay inconsistencias en mi patrimonio, creo que en 1 año y medio lo único que hice fue irme cuatro días con mis nenes a Punta del Este", dijo el Jefe de Ministros.

Tal afirmación fue realizada en el marco de la entrevista televisiva en la que Adorni explicó el lugar que ocupó su esposa en el avión presidencial para viajar a Nueva York e utilizó la famosa expresión por la que luego pidió disculpas: "deslomarse".

Por entonces, se refirió también al viaje a Punta del Este en avión privado durante los feriados de Carnaval, tal cual lo reveló el video que se filtró sobre el momento que sube a la nave con su familia y su amigo Marcelo Grandio -periodista que conduce un programa en la TV Pública (medio público a cargo de Adorni)-.

Mientras el Jefe de Gabinete de Milei parece cada vez más complicado con la Justicia, se prepara para enfrentar a la oposición e el informe de gestión que deberá dar en el Congreso el próximo 29 de abril.