Nuevo respaldo: Karina Milei y Manuel Adorni recorrerán Vaca Muerta

La secretaria General de la Presidencia y una de las principales referentes de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, dará este jueves otra muestra de respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ambos visitarán Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Karina Milei y Manuel Adorni estarán acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. La agenda de los funcionarios incluye una actividad junto a autoridades de la empresa y una recorrida por la zona de Loma Campana.

Se tratará de la segunda actividad pública de la semana en la que Karina Milei, "El Jefe" como la apoda su hermano Javier Milei, se mostrará junto a Manuel Adorni, quien sigue en el ojo de la tormenta por las denuncias en torno al crecimiento de su patrimonio y el avance de la investigación judicial. El lunes, la secretaria General de la Presidencia y el ex vocero presidencial recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán.

Karina Milei y Manuel Adorni recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán.

Adorni, además, estuvo el martes en primera fila escuchando al Presidente cuando le tocó exponer en AmCham, la convención de empresarios y políticos que organiza la cámara de comercio de Estados Unidos, lo que demuestra que por el momento el jefe de Gabinete conserva el apoyo de los hermanos Milei.

Avanza la investigación contra Manuel Adorni

Esta semana, la investigación judicial contra Adorni avanzó en los tribunales de Comodoro Py con las declaraciones de Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), las jubiladas que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 en el barrio porteño de Caballito. Las mujeres también entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculado con la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, además, el jefe de Gabinete se prepara para asistir el miércoles 29 de abril a la Cámara de Diputados para brindar el informe de la gestión. Se espera que la sesión se desarrolle en un ambiente hostil contra Adorni aunque desde LLA dejaron trascender que el ministro coordinador llevará varios de los denominados "carpetazos" para responder a las críticas de los legisladores opositores.