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LO PASÓ POR ARRIBA

Japón goleó sin piedad Túnez y lo eliminó del Mundial 2026 en el partido 1000 de las Copas del Mundo

Japón aprovechó el desconcierto general que hay en Túnez, lo pasó por arriba y se acomodó en el Grupo F del Mundial 2026, con la misma cantidad de puntos que Países Bajos.

Juan Riera
Juan Riera
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Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y logró su primer triunfo en el Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionado asiático tiene cuatro puntos, al igual que Países Bajos, después de dos fechas del Grupo F de la Copa del Mundo.

Daichi Kamada abrió el marcador a los tres minutos para los nipones que dominaron las acciones y no le dieron chances a su rival.  A los 28, Ayase Ueda recibió afuera del área y lanzó un remate cruzado para el 2 a 0, resultado con el que finalizó el primer tiempo. El resultado no fue mayor, sólo porque el arquero tunecino Aymen Dahmen sacó muchas pelotas, algunas milagrosas.

Junya Ito marcó el tercero tras una jugada en la que con dos pases lograron dejarlo mano a mano contra el arquero. Más tarde, Ueda convirtió el cuarto aunque esta vez con un cabezazo preciso al segundo palo.

Con este triunfo en el partido 1000 de los Mundiales, Japón acumuló cuatro puntos, lo que lo ubicó en la cima del grupo F junto a Países Bajos, mientras que Suecia suma tres unidades y Túnez permanece sin puntos antes de la última ronda de partidos de esta fase.




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