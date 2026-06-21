Primer refuerzo: Boca cerró a Leandro Lozano

Boca logró abrochar a su primer refuerzo en este mercado de pases al concretar la llegada de Leandro Lozano, procedente de Argentinos Juniors, y quien se hará la revisión médica el lunes.

La dirigencia del Xeneize llegó a un acuerdo con el Bicho por el lateral derecho, quien tiene 27 años y era un titular indiscutido en el equipo de Nico Diez.

La operación se concreta por 3.5 millones de dólares, mientras que el jugador firmará un contrato por tres temporadas.

El Vasco Arruabarrena ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no los tendrá en cuenta para el próximo semestre. Por eso, la dirigencia buscaba un lateral derecho.

El futbolista uruguayo disputó 17 partidos con Argentinos en este 2026 y dio tres asistencias.