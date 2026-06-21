Vuelve: Neymar completó su primer entrenamiento en Brasil y estaría ante Escocia

Neymar, quien se perdió los dos primeros partidos, tuvo su primer entrenamiento completo con Brasil este domingo y estaría a disposición para el partido con Escocia, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026.

El jugador del Santos no viajó a Filadelfia para el encuentro del viernes ante los haitianos y entrenó en solitario tanto el viernes como el sábado para finar su estado de forma.

Carlo Ancelotti ya anticipó que el astro estará disponible para el compromiso con los escoceses, una vez superada una lesión en el gemelo que lo mantuvo un mes fuera de las canchas.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C de la Copa del Mundo con cuatro puntos, los mismos que Marruecos.

La Verdeamarela se jugará el liderato de grupo el próximo miércoles en Miami frente a Escocia, tercera colocada con tres puntos y aún con opciones de clasificación.