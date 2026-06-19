Lula ironizó sobre la ausencia de Neymar: "Es un jugador home office"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, protagonizó un momento de humor y repercusión política al referirse a la situación actual del delantero Neymar en la Copa del Mundo 2026.

Durante un acto oficial celebrado en la ciudad de Belo Horizonte, el mandatario nacional ironizó sobre la inactividad del futbolista número 10 de la selección brasileña, quien arrastra una lesión muscular y todavía no sumó minutos en el certamen ecuménico.

La chicana y el debate futbolístico

La mención al atacante surgió de forma espontánea a partir del comentario de un niño que participaba de la actividad pública.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para replicar una humorada que se había viralizado en las redes sociales respecto a la recuperación física del deportista.

"¿Neymar? Ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office del mundo. Jugador home office", lanzó el mandatario entre risas ante los presentes. En el mismo espacio, el líder del Partido de los Trabajadores analizó las variables del rendimiento deportivo y completó: "Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés".

El delantero de 34 años se encuentra en Nueva Jersey, la base de operaciones que la delegación de Brasil dispuso en Estados Unidos, para afrontar la fase final de su rehabilitación. Debido a este inconveniente físico, el exjugador del Barcelona quedó marginado de la planilla oficial para el cruce ante Haití en Filadelfia, tras haber observado desde el banco de suplentes el debut de su equipo, que culminó en un empate 1-1 frente a Marruecos.

Trasfondo político y el elogio a Messi

Las palabras del presidente brasileño adquirieron notoriedad debido a la relación tirante que mantiene con el futbolista, quien apoyó de manera abierta la postulación del expresidente Jair Bolsonaro durante la campaña electoral del año 2022.

Por otra parte, la intervención de Luiz Inácio Lula da Silva coincidió con otra declaración resonante vinculada al certamen deportivo que captó la atención internacional días atrás. El propio jefe de Estado había bromeado con la posibilidad de sumar al capitán de la Selección argentina a las filas de su país: "Pensaba 'contratar' a Lionel Messi para la Canarinha", confió el presidente, en un gesto de admiración hacia el astro santafesino que matizó la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.