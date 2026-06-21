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GRUPO H

España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita, por el Mundial 2026

En Atlanta, España se impuso por 4-0 sobre Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Goleó la Roja. En Atlanta, España se impuso por 4 a 0 sobre Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los goles fueron convertidos por Lamine Yamal en el arranque del partido, Mikel Oyarzabal (por duplicado), Hassan Tombakti (en propia puerta tras un rebote de su arquero).

La selección europea necesitaba la victoria ante los asiáticos luego de haber empatado inesperadamente 0 a 0 ante Cabo Verde. Por su parte, Arabia Saudita había igualado 1 a 1 con Uruguay.


Los mejores videos de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026




España se presentó en este Mundial 2026 con un empate ante la debutante Cabo Verde y con ello encendió las alertas sobre las aspiraciones de la selección que se encuentra entre las naciones favoritas para quedarse con el título pero que dejó muchas dudas con su exhibición.

Los pupilos de Luis de la Fuente fueron superiores en la mayor parte del encuentro y tuvieron más llegadas de peligro, sin embargo, el portero caboverdiano, Vozinha tuvo una noche de ensueño convirtiendose en el héroe de su país evitando la caída de su arco en más de una ocasión y firmando el 0-0 con el que repartieron unidades.

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