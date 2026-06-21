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Qué necesita Argentina para clasificarse a 16vos. de final del Mundial 2026 ante Austria

La Selección Argentina lidera el Grupo J del Mundial 2026 y tiene seis puntos por disputar, con Austria como rival inmediato.

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 La goleada sobre Argelia dejó a la Selección Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026 con tres puntos y una diferencia de gol de +3, por delante de Austria, que venció a Jordania 3-1 y suma menos tantos a favor (+2).

Con dos partidos todavía por jugar, ante Austria este lunes y Jordania el próximo sábado, la Albiceleste quedó encaminado hacia los dieciseisavos de final, una instancia a la que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Si Argentina vence a Austria se clasificará y estará a un paso de quedarse con el grupo. Podría ser el 1° asegurado si Jordania no le gana a Argelia.

Si hay empate, se mantendrá en la cima junto a Austria, pero deberá esperar el resultado del otro encuentro. De igual forma, con la suma de 4 puntos ya se metería al menos como uno de los mejores terceros.

Si pierde, deberá esperar hasta la última fecha ante Jordania para sellar su clasificación. En este caso, tendrá que derrotar al equipo debutante en Mundiales.

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