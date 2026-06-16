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NO FUE FÁCIL

Francia se despertó en la última media hora, derrotó a Senegal con doblete de Mbappé y arrancó el Mundial 2026 con una sonrisa

Luego de un partido que le costó destrabar, Francia derrotó a Senegal y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo I del Mundial 2026.

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En la apertura del Grupo I, Francia se armó de paciencia, venció 3-1 a Senegal y empezó de buena manera su camino en el Mundial 2026.

La tarde de Nueva Jersey no le regaló un partido para nada sencillo a Les Bleus frente a los Leones de Teranga.

De hecho, el elenco africano controló el juego en el primer tiempo, no sufrió en defensa y tuvo las dos oportunidades más claras: primero, con un remate al palo de Nicolas Jackson y después con un Ismaila Sarr que abajo del arco pateó por arriba.

Evidentemente, la charla de Didier Deschamps en el descanso hizo efecto en un combinado europeo que reaccionó y empezó a jugar de mejor manera con la levantada, sobre todo, de Michael Olise.

El delantero de Bayern Múnich exigió a Edward Mendy y más tarde dejó mano a mano a Kylian Mbappé.

Finalmente, tras el pedido sobre un penal que no fue tal, Kiki recibió la asistencia del zurdo de 24 años y configuró el 1-0 recién a los 21 minutos.

A partir de ahí se le abrieron los caminos al vigente subcampeón que, a falta de 9', estiró la diferencia con un exiquisito pase de Adrien Rabiot y el tanto de Bradley Barcola.

Ya sobre el cierre, y cuando parecía que no habría más emociones, Ibrahim Mbaye descontó y le puso suspenso a un cotejo al que el mismo Mbappé, con un bombazo de media distancia, se encargó bajarle el martillo.

Gracias a la victoria, Francia sumó sus primeros tres puntos y será líder hasta lo que pase con Irak y Noruega.

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