Francia se despertó en la última media hora, derrotó a Senegal con doblete de Mbappé y arrancó el Mundial 2026 con una sonrisa

En la apertura del Grupo I, Francia se armó de paciencia, venció 3-1 a Senegal y empezó de buena manera su camino en el Mundial 2026.

La tarde de Nueva Jersey no le regaló un partido para nada sencillo a Les Bleus frente a los Leones de Teranga.

De hecho, el elenco africano controló el juego en el primer tiempo, no sufrió en defensa y tuvo las dos oportunidades más claras: primero, con un remate al palo de Nicolas Jackson y después con un Ismaila Sarr que abajo del arco pateó por arriba.

¡¡LA PRIMERA FUE PARA SENEGAL: PALO, ESPALDA DE MAIGNAN Y AFUERA!! %uD83D%uDE31



Nico Jackson puso en apuros a Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IOGrScysxi June 16, 2026

¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!! %uD83D%uDE33%u274C%u26BD%uE000



Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Evidentemente, la charla de Didier Deschamps en el descanso hizo efecto en un combinado europeo que reaccionó y empezó a jugar de mejor manera con la levantada, sobre todo, de Michael Olise.

El delantero de Bayern Múnich exigió a Edward Mendy y más tarde dejó mano a mano a Kylian Mbappé.

¡¡MENDY LE AHOGÓ EL GRITO A OLISE!! %uD83D%uDD12



El arquero de Senegal le ganó el mano a mano al extremo francés. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6MEEKE7QN2 — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡TAPADÓN DE MENDY PARA EVITAR EL GOL DE FRANCIA!



Después de un buen robo de Olise, Mbappé se fue mano a mano, pero el arquero senegalés cortó efectivamente lo que podría haber sido el 1-0. pic.twitter.com/JIFgkGjHlj — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Finalmente, tras el pedido sobre un penal que no fue tal, Kiki recibió la asistencia del zurdo de 24 años y configuró el 1-0 recién a los 21 minutos.

¡TODO FRANCIA PIDIÓ PENAL! %uD83D%uDEA8



Tras la revisión en el VAR, Faghani señaló tiro de esquina: ¿hubo infracción de Mané sobre Mbappé? #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/i8Hu9jZlSU — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

A partir de ahí se le abrieron los caminos al vigente subcampeón que, a falta de 9', estiró la diferencia con un exiquisito pase de Adrien Rabiot y el tanto de Bradley Barcola.

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Ya sobre el cierre, y cuando parecía que no habría más emociones, Ibrahim Mbaye descontó y le puso suspenso a un cotejo al que el mismo Mbappé, con un bombazo de media distancia, se encargó bajarle el martillo.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! %u26BD%uE000%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDF3



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Gracias a la victoria, Francia sumó sus primeros tres puntos y será líder hasta lo que pase con Irak y Noruega.